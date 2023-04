Ultime Notizie – Napoli-Milan, scintille Maldini-Spalletti: “C…o vuoi?” (Di domenica 2 aprile 2023) “Mister, sei nervoso… Hai vinto il campionato, ma che c…o vuoi?”. scintille allo stadio Maradona tra Paolo Maldini e Luciano Spalletti prima del secondo tempo di Napoli-Milan, match terminato 0-4. Le telecamere documentano un momento di tensione all’intervallo. Spalletti sembra rimproverare Leao, autore di un’esultanza forse giudicata sopra le righe dopo il primo gol. Interviene Maldini e il dirigente rossonero si rivolge al tecnico del Napoli: “”Mister, sei nervoso… Hai vinto il campionato, ma che c…o vuoi?”. Alguien sabe que acaba de pasar aquí entre Spaletti y Maldini? pic.twitter.com/EjddAb7hiG — Jorge Garcia (@Xio xie) April 2, 2023 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 aprile 2023) “Mister, sei nervoso… Hai vinto il campionato, ma che c…o?”.allo stadio Maradona tra Paoloe Lucianoprima del secondo tempo di, match terminato 0-4. Le telecamere documentano un momento di tensione all’intervallo.sembra rimproverare Leao, autore di un’esultanza forse giudicata sopra le righe dopo il primo gol. Intervienee il dirigente rossonero si rivolge al tecnico del: “”Mister, sei nervoso… Hai vinto il campionato, ma che c…o?”. Alguien sabe que acaba de pasar aquí entre Spaletti y? pic.twitter.com/EjddAb7hiG — Jorge Garcia (@Xio xie) April 2, 2023 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lola27414915 : RT @BZanzani: - ParazziniC : RT @BZanzani: - RosannaGalliano : RT @BZanzani: - Spenk78 : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? - fabjango : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? -