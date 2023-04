Ultime Notizie – Monza-Lazio 0-2, gol di Pedro e Milinkovic-Savic (Di domenica 2 aprile 2023) La Lazio vince per 2-0 sul campo del Monza in un match della 28/a giornata di Serie A, disputato all’U-Power Stadium della città brianzola. A decidere la sfida le reti di Pedro al 13? e Milinkovic-Savic al 56?. In classifica i bianconcelesti salgono a quota 55 rafforzando il 2° posto, mentre i biancorossi restano in tredicesima posizione con 34 punti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 aprile 2023) Lavince per 2-0 sul campo delin un match della 28/a giornata di Serie A, disputato all’U-Power Stadium della città brianzola. A decidere la sfida le reti dial 13? eal 56?. In classifica i bianconcelesti salgono a quota 55 rafforzando il 2° posto, mentre i biancorossi restano in tredicesima posizione con 34 punti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

