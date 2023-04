Ultime Notizie – Mattarella saluta il cantante Elio e suo figlio da PizzAut (Di domenica 2 aprile 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il pranzo al nuovo ristorante di PizzAut, inaugurato oggi a Monza, ha salutato il cantante Elio del gruppo Elio e le storie tese e suo figlio Dante, nato nel 2009 e con sindrome autistica. I tre hanno chiacchierato un po’, poi Elio, rivolgendosi a Mattarella, gli ha detto: “Presidente, ha fatto una grande cosa ad essere qui oggi”. Notando poi che Dante indossava una felpa dei Pokémon, il Capo dello Stato gli ha detto : “Pikachu, ottima scelta Dante”. “Il mio nome è Dante, ho 13 anni – ha detto poi il figlio di Elio parlando di fronte a tutti gli ospiti -. Sono autistico e ne vado fiero. Finalmente un’altra casa qui a Monza: quando diventerò ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 aprile 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, durante il pranzo al nuovo ristorante di, inaugurato oggi a Monza, hato ildel gruppoe le storie tese e suoDante, nato nel 2009 e con sindrome autistica. I tre hanno chiacchierato un po’, poi, rivolgendosi a, gli ha detto: “Presidente, ha fatto una grande cosa ad essere qui oggi”. Notando poi che Dante indossava una felpa dei Pokémon, il Capo dello Stato gli ha detto : “Pikachu, ottima scelta Dante”. “Il mio nome è Dante, ho 13 anni – ha detto poi ildiparlando di fronte a tutti gli ospiti -. Sono autistico e ne vado fiero. Finalmente un’altra casa qui a Monza: quando diventerò ...

