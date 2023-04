Ultime Notizie – gol di Wijnaldum, Dybala ed El Shaarawy (Di domenica 2 aprile 2023) La Roma batte 3-0 la Sampdoria in un match della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere la partita le reti di Wijnaldum al 57?, Dybala su rigore all’88’ ed El Shaarawy al 94?. I blucerchiati giocano in dieci dal 52? per l’espulsione per doppia ammonizione di Murillo. In classifica i giallorossi agganciano l’Inter al 3° posto a quota 50, mentre i doriani restano penultimi con 15 punti e sempre più vicini alla retrocessione in Serie B. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 aprile 2023) La Roma batte 3-0 la Sampdoria in un match della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere la partita le reti dial 57?,su rigore all’88’ ed Elal 94?. I blucerchiati giocano in dieci dal 52? per l’espulsione per doppia ammonizione di Murillo. In classifica i giallorossi agganciano l’Inter al 3° posto a quota 50, mentre i doriani restano penultimi con 15 punti e sempre più vicini alla retrocessione in Serie B. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

