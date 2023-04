Ultime Notizie – Giro delle Fiandre 2023, Pogacar trionfa (Di domenica 2 aprile 2023) Lo sloveno Tadej Pogacar, 24 anni, ha vinto il Giro delle Fiandre. Il corridore del Team UAE Emirates è arrivato da solo sul traguardo trionfando dopo 6h 12? 14” e staccando Mathieu van der Poel di 16”. Pogacar conquista la quarta Classica Monumento in carriera dopo 2 edizioni del Giro di Lombardia (2021 e 2022) e una Liegi-Bastogne-Liegi (2021). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 aprile 2023) Lo sloveno Tadej, 24 anni, ha vinto il. Il corridore del Team UAE Emirates è arrivato da solo sul traguardondo dopo 6h 12? 14” e staccando Mathieu van der Poel di 16”.conquista la quarta Classica Monumento in carriera dopo 2 edizioni deldi Lombardia (2021 e 2022) e una Liegi-Bastogne-Liegi (2021). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mapiele : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? - fcj62557416 : @ultimenotizie Ultime notizie - dominiquezero0 : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? - tiber_h : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? - forzaroma : Calciomercato, il Chelsea non farà sconti per Ziyech: nessuna apertura al prestito #ASRoma Calciomercato, il Che… -