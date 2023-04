Ultime Notizie – Evan Gershkovich arrestato in Russia, Blinken chiama Lavrov (Di domenica 2 aprile 2023) Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo russo, Sergei Lavrov, per discutere della situazione del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, detenuto in Russia “per spionaggio”. Secondo Lavrov, Gershkovich sarebbe stato “colto in flagrante mentre cercava di ottenere informazioni segrete e classificate come segreto di stato, approfittando del suo status di giornalista”, rende noto in un comunicato il ministero degli Esteri russo. Mosca – è stato ancora reso noto – ritiene che ci siano “fatti comprovati delle attività illegali del cittadino statunitense” e ricorda che il suo arresto è stato notificato all’ambasciata Usa a Mosca secondo le procedure stabilite. “Il suo destino sarà deciso dalla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 aprile 2023) Il segretario di Stato americano, Antony, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo russo, Sergei, per discutere della situazione del giornalista del Wall Street Journal, detenuto in“per spionaggio”. Secondosarebbe stato “colto in flagrante mentre cercava di ottenere informazioni segrete e classificate come segreto di stato, approfittando del suo status di giornalista”, rende noto in un comunicato il ministero degli Esteri russo. Mosca – è stato ancora reso noto – ritiene che ci siano “fatti comprovati delle attività illegali del cittadino statunitense” e ricorda che il suo arresto è stato notificato all’ambasciata Usa a Mosca secondo le procedure stabilite. “Il suo destino sarà deciso dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Silvano61597632 : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? - 2022Rossanadd : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? - rapisardandrea1 : L'#Esquilino si oppone al trasferimento del discobolo Lancellotti #Roma - Andrea02021955 : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? - corgiallorosso : LIVE Roma-Sampdoria 0-0 – 7' Dybala col mancino, pallone sul fondo -