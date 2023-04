Ultime Notizie – E’ morto il compositore Sakamoto, Oscar per L’ultimo imperatore (Di domenica 2 aprile 2023) E’ morto il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto, deceduto all’età di 71 anni lo scorso 28 marzo, come ha annunciato il suo management. Sakamoto ha vinto l’Oscar nel 1987 per la colonna sonora originale del film L’ultimo imperatore, diretto da Bernardo Bertolucci. A giugno dello scorso anno, Sakamoto aveva annunciato di essere malato di cancro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 aprile 2023) E’ilgiapponese Ryuichi, deceduto all’età di 71 anni lo scorso 28 marzo, come ha annunciato il suo management.ha vinto l’nel 1987 per la colonna sonora originale del film, diretto da Bernardo Bertolucci. A giugno dello scorso anno,aveva annunciato di essere malato di cancro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

