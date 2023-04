Ultime Notizie – Atp Miami 2023, finale Sinner-Medvedev: la diretta (Di domenica 2 aprile 2023) Jannik Sinner in campo a Miami contro il russo Daniil Medvedev per la finale dell’Atp Masters 1000 di Miami. Il 21enne azzurro va a caccia dell’ottavo titolo della carriera. IL MATCH – Sinner rischia di cedere subito il servizio, ma annulla la chance di Medvedev conservando il primo turno di battuta (1-1). L’azzurro mette la freccia nel quinto game, sfruttando la quinta palla break complessiva concessa dal rivale impreciso al servizio (3 doppi falli in avvio). Subito, però, restituisce il favore: controbreak e 3-3. L’equilibrio domina fino al 6-5 per Medvedev. Sinner, sotto 0-30, prova ad arrivare al tie-break. Missione fallita: Medvedev piazza il break e si aggiudica il primo set per 7-5 dopo un’ora di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 aprile 2023) Jannikin campo acontro il russo Daniilper ladell’Atp Masters 1000 di. Il 21enne azzurro va a caccia dell’ottavo titolo della carriera. IL MATCH –rischia di cedere subito il servizio, ma annulla la chance diconservando il primo turno di battuta (1-1). L’azzurro mette la freccia nel quinto game, sfruttando la quinta palla break complessiva concessa dal rivale impreciso al servizio (3 doppi falli in avvio). Subito, però, restituisce il favore: controbreak e 3-3. L’equilibrio domina fino al 6-5 per, sotto 0-30, prova ad arrivare al tie-break. Missione fallita:piazza il break e si aggiudica il primo set per 7-5 dopo un’ora di ...

