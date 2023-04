Ultime Notizie – “Aereo spia Usa sul Golfo di Oman, intercettato e allontanato” (Di domenica 2 aprile 2023) La Marina iraniana ha annunciato di aver intercettato un Aereo spia americano sul Golfo di Oman e di avergli inviato un avvertimento per fargli evitare lo spazio Aereo iraniano. Il velivolo EP-3E della Marina americana “stava per entrare nello spazio Aereo iraniano”, è stato annunciato. Dopo l’avvertimento “si è mantenuto distante dal confine Aereo iraniano ed è tornato sulle rotte internazionali”, precisa l’agenzia iraniana Tasnim nel riportare la notizia. Il Lockheed EP-3 è una variante del P-3 Orion. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 aprile 2023) La Marina iraniana ha annunciato di averunamericano suldie di avergli inviato un avvertimento per fargli evitare lo spazioiraniano. Il velivolo EP-3E della Marina americana “stava per entrare nello spazioiraniano”, è stato annunciato. Dopo l’avvertimento “si è mantenuto distante dal confineiraniano ed è tornato sulle rotte internazionali”, precisa l’agenzia iraniana Tasnim nel riportare la notizia. Il Lockheed EP-3 è una variante del P-3 Orion. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

