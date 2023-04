UFFICIALE – Napoli, Juan Jesus c’è il rinnovo (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo una settimana che potrebbe aver rovinato un paio di colazioni a Luciano Spalletti, arriva una buona notizia che, almeno, alza il morale dello spogliatoio. Juan Jesus ha firmato il rinnovo con il Napoli fino al 2025. Ad annunciarlo è la stessa società partenopea tramite i propri canali ufficiali. Nella nota del team viene anche specificata la presenza di un’opzione, presumibilmente a favore della società, per un eventuale prolungamento di altri due anni. Alla fine ne sono usciti bene tutti: il Napoli ha un ottimo difensore sempre pronto a dare il cambio ai titolari, Juan Jesus si è assicurato, e soprattutto guadagnato, la presenza su palcoscenici importanti. Juan Jesus ha firmato il rinnovo con il ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo una settimana che potrebbe aver rovinato un paio di colazioni a Luciano Spalletti, arriva una buona notizia che, almeno, alza il morale dello spogliatoio.ha firmato ilcon ilfino al 2025. Ad annunciarlo è la stessa società partenopea tramite i propri canali ufficiali. Nella nota del team viene anche specificata la presenza di un’opzione, presumibilmente a favore della società, per un eventuale prolungamento di altri due anni. Alla fine ne sono usciti bene tutti: ilha un ottimo difensore sempre pronto a dare il cambio ai titolari,si è assicurato, e soprattutto guadagnato, la presenza su palcoscenici importanti.ha firmato ilcon il ...

