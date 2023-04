Udinese, Masina: «Dobbiamo concentrarci sulle prossime partite e tornare sui nostri livelli» (Di domenica 2 aprile 2023) Adam Masina, difensore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Bologna Adam Masina, difensore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Un piacere vedere tanti tifosi al nostro seguito. Non siamo contenti di quello che abbiamo messo in campo, ma Dobbiamo concentrarci sulle prossime e tornare sui nostri livelli. Il piano partita oggi è saltato quasi immediatamente, ma questa è la Serie A. Torenremo a offrire una grande prestazione contro il Monza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Adam, difensore dell’, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Bologna Adam, difensore dell’, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Un piacere vedere tanti tifosi al nostro seguito. Non siamo contenti di quello che abbiamo messo in campo, masui. Il piano partita oggi è saltato quasi immediatamente, ma questa è la Serie A. Torenremo a offrire una grande prestazione contro il Monza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

