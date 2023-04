Ucraina, Zelensky: "Presidenza Mosca all'Onu è fallimento di tale istituzione" - Usa: improbabile che Kiev cacci i russi quest'anno (Di domenica 2 aprile 2023) 02 apr 06:00 Ucraina, un volontario francese ucciso a Bakhmut Un volontario francese è stato ucciso una settimana fa in Ucraina. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri francese, confermando le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 aprile 2023) 02 apr 06:00, un volontario francese ucciso a Bakhmut Un volontario francese è stato ucciso una settimana fa in. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri francese, confermando le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'Ucraina protesta ed esprime seria preoccupazione nel giorno in cui la Russia assume la presidenza del Consiglio d… - Agenzia_Italia : La presidenza del #consigliodisicurezza #Onu passa alla #Russia. Ira dell'#Ucraina: per #Zelensky è il 'completo fa… - globne : Ucraina, diretta – Alla Russia la presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza Onu. Zelensky: “Un fallimento dell… - MariMario1 : RT @World24New: TOP SEGRET!!! ???????? I miei complimenti ai 'giornalisti'! Non è mica semplice schivare tutte le informazioni Chemnitz :… - antoninobill : Ucraina, diretta – Alla Russia la presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza Onu. Zelensky: “Un fallimento dell… -