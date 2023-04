Ucraina-Russia, il piano di Kiev per riprendere la Crimea (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) - L'Ucraina ha un piano dettagliato per strappare la Crimea alla Russia e riprendersi la penisola. Lo scrive su Facebook, in un post articolato in 12 punti, Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa. Il piano prevede una serie di passi, compresa la distruzione del ponte di Kerch , che collega la Crimea alla Russia e che nel corso della guerra è stato danneggiato da un'esplosione. Mosca ha annunciato l'annessione della Crimea nel 2014 con un passaggio che non è stato riconosciuto dalla maggior parte della comunità internazionale. Mosca ha chiesto all'Ucraina di riconoscere la sovranità della Russia sulla Crimea e 'certificare' le altre annessioni dichiarate ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) - L'ha undettagliato per strappare laallae riprendersi la penisola. Lo scrive su Facebook, in un post articolato in 12 punti, Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa. Ilprevede una serie di passi, compresa la distruzione del ponte di Kerch , che collega laallae che nel corso della guerra è stato danneggiato da un'esplosione. Mosca ha annunciato l'annessione dellanel 2014 con un passaggio che non è stato riconosciuto dalla maggior parte della comunità internazionale. Mosca ha chiesto all'di riconoscere la sovranità dellasullae 'certificare' le altre annessioni dichiarate ...

