Ucraina, piano per liberare Crimea: abbattere ponte di Kerch | Zelensky: "Presidenza dell'Onu a Mosca è il fallimento di tale istituzione" (Di domenica 2 aprile 2023) 02 apr 08:24 Kiev, piano per liberare Crimea: abbattere ponte di Kerch Il piano dell'Ucraina per liberare la Crimea occupata dai russi prevede in particolare due passaggi: rimuovere il ponte di Kerch (... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 aprile 2023) 02 apr 08:24 Kiev,perdiIlperlaoccupata dai russi prevede in particolare due passaggi: rimuovere ildi(...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pecorelladimare : @Uni91070952 @Scichenz @PalazzoChigi Finiscila di dire bugie ! L' unico piano è quello dello stato terrorista Russi… - dolores20943592 : RT @vendettavper2: @borghi_claudio Ma è preoccupato solo per questo? Per il fatto che sta elargendo miliardi all'Ucraina non è preoccupato?… - Luxgraph : Pnrr, reti per l’energia e crediti d’imposta: la strategia dell’Italia per salvare il Piano #corriere #news #2022… - magicaGrmente22 : Riuscirà, allora, a seguire il piano di distruzione lenta e sistematica di Putin o dovrà dare risposte interne alla… - impercezione : RT @LennyBusker3: dall'ambasciata spagnola a Pechino Pedro Sánchez dice che i colloqui con il presidente cinese hanno 'trasmesso la nostra… -