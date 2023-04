Ucraina, muore al fronte l'ex campione di kickboxing Merinov (Di domenica 2 aprile 2023) È morto nella notte tra il 31 marzo ed il primo aprile per le ferite riportate sul fronte di guerra in Ucraina il quattro volte campione del mondo di kickboxing, l'ucraino Vitaly Merinov. Lo ha ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 aprile 2023) È morto nella notte tra il 31 marzo ed il primo aprile per le ferite riportate suldi guerra inil quattro voltedel mondo di, l'ucraino Vitaly. Lo ha ...

Ucraina, muore al fronte l'ex campione di kickboxing Merinov È morto nella notte tra il 31 marzo ed il primo aprile per le ferite riportate sul fronte di guerra in Ucraina il quattro volte campione del mondo di kickboxing, l'ucraino Vitaly Merinov. Lo ha comunicato il sindaco di Ivano - Frankivsk, Ruslan Martsynkiv, che ha parlato di 'perdita irreparabile' per ...