Ucraina, la diretta – Esplosione in un caffè a San Pietroburgo: morto un blogger nazionalista russo. Telefonata tra Blinken e Lavrov (Di domenica 2 aprile 2023) Una bomba al tritolo ha ucciso Vladlen Tatarsky, noto corrispondente di guerra. Feriti in 15. Il segretario di Stato Usa sente l'omologo russo e definisce "inaccettabile" la detenzione del reporter del Wsj Evan Gershkovich. La replica: "Il suo destino sarà deciso da un tribunale" L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

