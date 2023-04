Ucraina | 007 Gb | soldati Russia uccisi non solo dalla guerra

Leggi su italiasera

(Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Fra le 200mila vittime russe seguite all’invasione dell’, “una significativa minoranza di queste è stata dovuta a cause non legate al combattimento” e in particolare per ragioni legate all’abuso di alcol. Lo segnala – nell’aggiornamento quotidiano di intelligence – il ministero della Difesa britannico che ricorda come lo scorso 27 marzo “un canale di notizie russo Telegram ha riferito di un numero ‘estremamente elevato’ di incidenti, crimini e decessi legati al consumo di alcol tra le forze russe dispiegate” in. “Altre cause principali di vittime non in combattimento – si ricorda – includono probabilmente esercitazioni con armi scadenti, incidenti stradali e lesioni come l’ipotermia”. L’intelligence Uk osserva come gli stessi “comandanti russi identificano il diffuso abuso di alcol come particolarmente dannoso per ...