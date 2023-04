Tuttosport – Lo Sporting Lisbona avvisa la Juventus | tris al Santa Clara

(Di domenica 2 aprile 2023) 2023-04-02 01:28:06 Arrivano conferme da(PORTOGALLO) – Quinta vittoria consecutiva in campionato per loche batte 3-0 illain vista dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì 13 aprile all’Allianz Stadium e una settimana dopo all’Estádio José Alvalade. La squadra di Ruben Amorim blinda il quarto posto salendo a quota 53, a +12 dal Vitória Guimaraes quinto e a -3 dal Braga terzo (lomercoledì recupererà la gara contro il Gil Vicente spostata nell’ultimo turno).3-0: la cronaca I biancoverdi mettono subito le cose in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Lo Sporting Lisbona avvisa la Juventus: tris al Santa Clara - tuttosport : ?? #Juventus, #Inter e Sporting Lisbona Le parole di Ravanelli ?? #Tuttosport - Luxgraph : Ravanelli, la Juventus, l’Inter e lo Sporting Lisbona: l’intervista -

... la Vecchia Signora ospiterà martedì l'Inter nell'andata delle semifinali di Champions League mentre giovedì 13 aprile sarà la volta del primo round dei quarti di Europa League contro lo...... affronterà in sedici giorni l'Inter per la semifinale d'andata di Coppa Italia, le trasferte di campionato con Lazio e Sassuolo e il doppio impegno per i quarti di Europa League con lo...E poi l'Europa League, i quarti con locomplicati ma non impossibili. Così come sarebbe ... Si tratta di Momo Sissoko, intervistato da '', che parla proprio di 'cavallo pazzo': 'L'ho ...

Lo Sporting Lisbona avvisa la Juventus: tris al Santa Clara Tuttosport

Paulinho, Trincao e Edwards firmano il quinto successo di fila in campionato per la formazione di Amorim, prossima avversaria dei bianconeri nei quarti di Europa League ...TORINO - "Uniti". È questo il messaggio dei tifosi della Juventus prima della sfida contro l' Hellas Verona. I supporters bianconeri, infatti, hanno mostrato questa coreografia poco prima del fischio ...