“Tutto questo è vergognoso”. GF Vip 7, rivolta dopo l’ultima di Tavassi: Signorini sotto accusa (Di domenica 2 aprile 2023) GF Vip 7, rivolta social contro Edoardo Tavassi: il fratello di Guendalina è sempre più nell’occhio del ciclone. Secondo molti infatti Alfonso Signorini e la produzione avrebbero un occhio speciale nei suoi confronti. Parete condiviso anche da ex gieffini. Da Elenoire Ferruzzi, che nel corso dell’ultimo appuntamento con il programma radiofonico Turchesando ha dichiarato: “Tavassi ha usato parole forti ma è ancora lì”. A Daniele Dal Moro. Cha ha detto: “Dovevo essere in studio lunedì…questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato infra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento”. Leggi anche: “Succederà in ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 aprile 2023) GF Vip 7,social contro Edoardo: il fratello di Guendalina è sempre più nell’occhio del ciclone. Secondo molti infatti Alfonsoe la produzione avrebbero un occhio speciale nei suoi confronti. Parete condiviso anche da ex gieffini. Da Elenoire Ferruzzi, che nel corso dell’ultimo appuntamento con il programma radiofonico Turchesando ha dichiarato: “ha usato parole forti ma è ancora lì”. A Daniele Dal Moro. Cha ha detto: “Dovevo essere in studio lunedì…questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato infra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento”. Leggi anche: “Succederà in ...

