Tu sei sempre una lagna". E la De Filippi demolisce Alessandra Celentano (Di domenica 2 aprile 2023) Esplode una feroce polemica su Alessandra Celentano dopo l'ultima puntata di Amici 22, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La maestra di danza classica, infatti, ha perso nuovamente le staffe, il tutto durante la prima prova della seconda manche, dove si sono sfidate Maddalena e Isobel nel guanto di sfida proposto proprio dalla Celentano sulla sua personalità. E così, la Celentano ha speso parole molto pesanti sull'allieva nella lettera, tanto che Maddalena si è detta esausta per i continui insulti ricevuti. E a quel punto la Celentano è partita in quarta: "Tu sei sempre una lagna, stai sempre a lamentarti". A quel punto la De Filippi ha fatto però notare alla Celentano che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Esplode una feroce polemica sudopo l'ultima puntata di Amici 22, il programma condotto da Maria Desu Canale 5. La maestra di danza classica, infatti, ha perso nuovamente le staffe, il tutto durante la prima prova della seconda manche, dove si sono sfidate Maddalena e Isobel nel guanto di sfida proposto proprio dallasulla sua personalità. E così, laha speso parole molto pesanti sull'allieva nella lettera, tanto che Maddalena si è detta esausta per i continui insulti ricevuti. E a quel punto laè partita in quarta: "Tu seiuna, staia lamentarti". A quel punto la Deha fatto però notare allache la ...

