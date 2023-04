Trump terrà un discorso in Florida martedì sera (Di domenica 2 aprile 2023) Donald Trump ha annunciato che terrà un discorso in Florida martedì sera, il giorno della sua comparizione al tribunale di Manhattan. . 2 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) Donaldha annunciato cheunin, il giorno della sua comparizione al tribunale di Manhattan. . 2 aprile 2023

Trump terrà un discorso in Florida martedì sera, giorno della sua comparizione in tribunale a Manhattan

WASHINGTON. Donald Trump ha annunciato che terrà un discorso in Florida martedì sera, il giorno della sua comparizione al tribunale di Manhattan. In un comunicato ha precisato che il discorso dal resort di Mar-a-Lago.