Trump “non sarà ammanettato”, martedì la prima udienza per la convalida delle accuse (Di domenica 2 aprile 2023) . Ecco cosa ha detto sul giudice Secondo quanto dichiarato da Joe Tacopina, avvocato dell’ex presidente Usa, Trump “non sarà ammanettato”. Secondo il legale “probabilmente” la Procura di Manhattan renderà ufficiali le accuse durante l’udienza di martedì. Intanto, Trump su suo social Truth, si è scagliato contro il giudice che presiederà il processo: “Mi odia”. Intanto, Daniels, la sua accusatrice in un’intervista al Times ha detto di essere “spaventata, per la prima volta. Lo stesso Trump incita alla violenza e la incoraggia. Aizza le persone contro di me. Non ho paura di lui, ma basta un sostenitore pazzo che crede di fare il lavoro di Dio o di proteggere la democrazia”. L’incriminazione di Trump “è monumentale, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 aprile 2023) . Ecco cosa ha detto sul giudice Secondo quanto dichiarato da Joe Tacopina, avvocato dell’ex presidente Usa,“non”. Secondo il legale “probabilmente” la Procura di Manhattan renderà ufficiali ledurante l’di. Intanto,su suo social Truth, si è scagliato contro il giudice che presiederà il processo: “Mi odia”. Intanto, Daniels, la sua accusatrice in un’intervista al Times ha detto di essere “spaventata, per lavolta. Lo stessoincita alla violenza e la incoraggia. Aizza le persone contro di me. Non ho paura di lui, ma basta un sostenitore pazzo che crede di fare il lavoro di Dio o di proteggere la democrazia”. L’incriminazione di“è monumentale, ...

