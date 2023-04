Trump incriminato, countdown per l’udienza a Manhattan (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – L’ex presidente Usa Donald Trump prenderà la parola dal suo resort di Mar-a-Lago martedì sera dopo l’attesa udienza in tribunale a Manhattan lo stesso giorno. A riferirne è The Hill, precisando che l’ex presidente dovrebbe parlare da Mar-a-Lago intorno alle 20.15 ora locale. Trump è stato incriminato per il caso Stormy Daniels. L’ex procuratore distrettuale di Manhattan Cy Vance, che in passato ha indagato su Trump, ha detto che le dichiarazioni dell’ex inquilino della Casa Bianca sull’attuale procuratore distrettuale Alvin Bragg – che lo ha incriminato – hanno il potenziale di rafforzare il caso giuridico a suo carico. “Devo dire che sono stato disturbato nel sentire l’ex presidente parlare nel modo in cui ha parlato del procuratore distrettuale ... Leggi su italiasera (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – L’ex presidente Usa Donaldprenderà la parola dal suo resort di Mar-a-Lago martedì sera dopo l’attesa udienza in tribunale alo stesso giorno. A riferirne è The Hill, precisando che l’ex presidente dovrebbe parlare da Mar-a-Lago intorno alle 20.15 ora locale.è statoper il caso Stormy Daniels. L’ex procuratore distrettuale diCy Vance, che in passato ha indagato su, ha detto che le dichiarazioni dell’ex inquilino della Casa Bianca sull’attuale procuratore distrettuale Alvin Bragg – che lo ha– hanno il potenziale di rafforzare il caso giuridico a suo carico. “Devo dire che sono stato disturbato nel sentire l’ex presidente parlare nel modo in cui ha parlato del procuratore distrettuale ...

