Trump incriminato, countdown per l'udienza a Manhattan (Di domenica 2 aprile 2023) WASHINGTON – L'ex presidente degli Usa Donald Trump prenderà la parola dal suo resort di Mar-a-Lago martedì sera, 4 aprile, dopo l'attesa udienza che è prevista in tribunale a Manhattan durante lo stesso giorno. A riferirlo è The Hill, precisando che l'ex inquilino della Casa Bianca dovrebbe parlare da Mar-a-Lago intorno alle 20.15 ora locale. L'articolo proviene da Webmagazine24.

