Trump incriminato, countdown per l'udienza a Manhattan (Di domenica 2 aprile 2023) L'ex presidente Usa Donald Trump prenderà la parola dal suo resort di Mar - a - Lago martedì sera dopo l'attesa udienza in tribunale a Manhattan lo stesso giorno. A riferirlo è The Hill, precisando ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) L'ex presidente Usa Donaldprenderà la parola dal suo resort di Mar - a - Lago martedì sera dopo l'attesain tribunale alo stesso giorno. A riferirlo è The Hill, precisando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : L’inchiesta può essere un boomerang per la procura ?? #Trump #Usa - Giorgiolaporta : Vogliono arrestare #Trump, ma così non fanno altro che rimetterlo in campo e fomentare 74 milioni di elettori del 2… - Giorgiolaporta : #Putin il 'dittatore cattivo' fa incriminare gli oppositori. #Biden il 'democratico buono', idem. #Trump #31marzo… - modesti_simone : RT @Giancky26: Incriminato o condannato, non importa. Non può impedire al presidente #Trump di candidarsi nel 2024. La costituzione richie… - Claudio25463850 : RT @BugieAllaRovesc: Son stati pubblicati documenti su mazzette, droga, prostituzione e pedofilia dei Biden: giornali americani e persino d… -