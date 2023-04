Trump incriminato, countdown per l'udienza a Manhattan (Di domenica 2 aprile 2023) Washington, 2 apr. (Adnkronos) - L'ex presidente Usa Donald Trump prenderà la parola dal suo resort di Mar-a-Lago martedì sera dopo l'attesa udienza in tribunale a Manhattan lo stesso giorno. A riferirlo è The Hill, precisando che l'ex presidente dovrebbe parlare da Mar-a-Lago intorno alle 20.15 ora locale. compresa la distruzione del ponte di Kerch . L'ex procuratore distrettuale di Manhattan Cy Vance, che in passato ha indagato su Trump, ha detto che le dichiarazioni dell'ex inquilino della Casa Bianca sull'attuale procuratore distrettuale Alvin Bragg - che lo ha incriminato - hanno il potenziale di rafforzare il caso giuridico a suo carico. "Devo dire che sono stato disturbato nel sentire l'ex presidente parlare nel modo in cui ha parlato del procuratore distrettuale Bragg e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Washington, 2 apr. (Adnkronos) - L'ex presidente Usa Donaldprenderà la parola dal suo resort di Mar-a-Lago martedì sera dopo l'attesain tribunale alo stesso giorno. A riferirlo è The Hill, precisando che l'ex presidente dovrebbe parlare da Mar-a-Lago intorno alle 20.15 ora locale. compresa la distruzione del ponte di Kerch . L'ex procuratore distrettuale diCy Vance, che in passato ha indagato su, ha detto che le dichiarazioni dell'ex inquilino della Casa Bianca sull'attuale procuratore distrettuale Alvin Bragg - che lo ha- hanno il potenziale di rafforzare il caso giuridico a suo carico. "Devo dire che sono stato disturbato nel sentire l'ex presidente parlare nel modo in cui ha parlato del procuratore distrettuale Bragg e ...

