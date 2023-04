“Truffati da una steakhouse di Parigi, ci hanno dato una bistecca avanzata. Il conto? 300 euro”: la denuncia di due food blogger (Di domenica 2 aprile 2023) Due food influencer, Michele Ruschioni di “Braciami Ancora” e la chef Paola Marsella, hanno denunciato in un video YouTube di essere stati “Truffati” da una delle steak house più rinomate di Parigi, “La Maison de L’Aubrac”. I due hanno raccontato e video documentato di aver ordinato una bistecca, scegliendo personalmente il pezzo di carne da far cuocere allo chef. Una volta cotto e servito al tavolo, però, il pezzo di carne era diverso da quello ordinato. “Non era assolutamente la bistecca che abbiamo preso, che era molto più piccola, praticamente una presa in giro”, ha raccontato Ruschioni in un’intervista rilasciata a Leggo. I due esperti di cibo si sono subito lamentati con il cameriere ma sono stati inizialmente “ribalzati”: il ristorante ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Dueinfluencer, Michele Ruschioni di “Braciami Ancora” e la chef Paola Marsella,to in un video YouTube di essere stati “” da una delle steak house più rinomate di, “La Maison de L’Aubrac”. I dueraccontato e video documentato di aver ordinato una, scegliendo personalmente il pezzo di carne da far cuocere allo chef. Una volta cotto e servito al tavolo, però, il pezzo di carne era diverso da quello ordinato. “Non era assolutamente lache abbiamo preso, che era molto più piccola, praticamente una presa in giro”, ha raccontato Ruschioni in un’intervista rilasciata a Leggo. I due esperti di cibo si sono subito lamentati con il cameriere ma sono stati inizialmente “ribalzati”: il ristorante ha ...

