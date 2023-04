Trovati morti i due scialpinisti dispersi in Valle d'Aosta (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Il Soccorso alpino ha trovato i corpi senza vita dei due scialpinisti torinesi dispersi da sabato sera nella zona del Chateau des Dames, a Valtournenche, in Val d'Aosta. I due sono stati estratti dalla neve, dopo essere stati travolti da una valanga a quota 2350 metri. Le salme sono state portate a Cervinia, con le operazioni di riconoscimento affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza. Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Il Soccorso alpino ha trovato i corpi senza vita dei duetorinesida sabato sera nella zona del Chateau des Dames, a Valtournenche, in Val d'. I due sono stati estratti dalla neve, dopo essere stati travolti da una valanga a quota 2350 metri. Le salme sono state portate a Cervinia, con le operazioni di riconoscimento affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza.

