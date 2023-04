Treviso-Varese stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket (Di domenica 2 aprile 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Treviso-Varese, sfida valida come ventiquattresima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Nicola si sono rilanciati alla grande nella seconda parte di stagione, risalendo fino a metà classifica, con un ottimo margine sulla zona retrocessione e addirittura a contatto con la zona playoff. Ora, la sfida contro la formazione con il miglior rendimento dal punto di vista offensivo, con la miglior media punti e al secondo posto come media assist. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 2 aprile sul parquet del Palaverde. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Treviso-Varese di ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come ventiquattresima giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Nicola si sono rilanciati alla grande nella seconda parte di stagione, risalendo fino a metà classifica, con un ottimo margine sulla zona retrocessione e addirittura a contatto con la zona playoff. Ora, la sfida contro la formazione con il miglior rendimento dal punto di vista offensivo, con la miglior media punti e al secondo posto come media assist. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 2 aprile sul parquet del Palaverde. Di seguito, le informazioni per seguire indi ...

