Trench coat vuol dire Primavera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 aprile 2023) ! Versatile e capace di donarci un’aurea tremendamente chic, sarà per questo che non sappiamo farne a meno? Capace di rinnovarsi stando al passo con i tempi è il capo must have per eccellenza per la stagione primaverile. Scopriamo i nuovi stili e modelli che ci accompagneranno in queste prime giornate miti del 2023. Scopri i2023moda donna Considerate le tonalità di cui si colora e i dettagli di cui si impreziosisce, Ilrimane un classico ma non banale. Ecco alcune creazioni selezionate da noi!moda donna Burberry aggiorna la classica silhouette, ri-edita colli e revers e tinge i suoi, realizzati in gabardine di cotone bespoke, di un beige che sfuma al cipria, delicato, luminoso, ...