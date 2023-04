Tre gol, tutti nel secondo tempo: la Roma piega la Sampdoria (Di domenica 2 aprile 2023) Tre punti importantissimi per la Roma che aggancia al quarto posto l’Inter. A segno Wijnaldum, Dybala ed El Shaarawy. Sampdoria preoccupata: la salvezza dista dieci punti Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 aprile 2023) Tre punti importantissimi per lache aggancia al quarto posto l’Inter. A segno Wijnaldum, Dybala ed El Shaarawy.preoccupata: la salvezza dista dieci punti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 7 - Questa è la settima stagione in cui Paulo Dybala ha realizzato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist in… - FIGCfemminile : ???? Troppa ???????? per il ??????????! Gol e spettacolo in un Tre Fontane che ha registrato il sold out ????? ?? #RomaMilan… - mirkonicolino : #Allegri a #Sky: 'Sapevamo delle difficoltà della partita, il #Verona è una squadra forte fisicamente. Già verso la… - rivistalaroma : 'Nel primo tempo era frustrante stare 0-0 perché abbiamo creato gioco e occasioni chiare. Quando la Sampdoria è rim… - leopalermoo : RT @OptaPaolo: 7 - Questa è la settima stagione in cui Paulo Dybala ha realizzato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist in #SerieA… -