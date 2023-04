Transformers | Il Risveglio | il nuovo spot con Optimus Prime e Primal è spaventosamente reale!

(Di domenica 2 aprile 2023) Untelevisivo in mixed reality ci trasporta nel mondo di: Ilassieme ad. Non vedete l'ora di vedere: Il? Andate a una partita di pallacanestro, potreste incontrare i celebri Autobot... Non è uno scherzo: un iperrealisticopromozionale del film è stato presentato durante i Final Four del NCAA, trasportando gli spettatori nel mondo di(o meglio, trasportandonel nostro). Qualche ora fa ihanno invaso il nostro mondo... "...

Un nuovo spot televisivo in mixed reality ci trasporta nel mondo di Transformers: Il Risveglio assieme ad Optimus Prime e Optimus Primal.Un nuovo spot dall'America relativo a Transformers – Il Risveglio ci porta nelle atmosfere “primitive” del nuovo film Paramount.