Tragedia in Spagna, ucciso il calciatore Paco Naval: aveva 24 anni (Di domenica 2 aprile 2023) Una notizia davvero sconvolgente devasta tutto il mondo del calcio, in particolare quello spagnolo. Muore a soli 24 anni il calciatore Paco Naval, in forza al Chipiona. Il tutto è stato confermato dalle autorità locali e dal club che , sui profili social, ha commentato dicendo "una disgrazia che ha sconvolto tutti e che ci intristisce nel profondo". Trovato morto ieri intorno alle 14 con grandi ferite sul torace causate dall'aggressore appena ventenne, inutile poi il trasporto in ospedale. Real Madrid NavalPochi minuti fa sono arrivate anche le condoglianze del Real Madrid che, su proprio profilo Twitter, si è espresso così: "Il Real Madrid è profondamente addolorato dalla morte di Paco Naval, giocatore del Chipiona, e desidera esprimere le sue condoglianze ...

Spagna, assassinato il calciatore 24enne Paco Naval Una tragedia scuote il calcio spagnolo. E' morto a soli 24 anni il calciatore Paco Naval , in forza al Chipiona. Il giocatore è stato trovato ieri con ferite da taglio di grandi dimensioni al torace.