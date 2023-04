Tragedia in provincia di Latina: 48enne trovato morto nella camera dell’hotel, stroncato da alcol e droga (Di domenica 2 aprile 2023) Restano avvolte nel mistero le circostanze che hanno determinato il decesso di un uomo, 48enne di Cori, avvenuto questa notte all’interno della camera di un resort. stroncato probabilmente dall’abuso di droga e alcol, la vittima stava trascorrendo una serata, poi conclusasi purtroppo in Tragedia, con tre amici, uno dei quali è scappato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Vani i soccorsi, per il 48enne non c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. A riportare la notizia è Latina Oggi. Dramma a Roma: 50enne trovato morto sul balcone di casa 48enne trovato morto in hotel avanza l’ipotesi di abuso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023) Restano avvolte nel mistero le circostanze che hanno determinato il decesso di un uomo,di Cori, avvenuto questa notte all’interno delladi un resort.probabilmente dall’abuso di, la vittima stava trascorrendo una serata, poi conclusasi purtroppo in, con tre amici, uno dei quali è scappato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Vani i soccorsi, per ilnon c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. A riportare la notizia èOggi. Dramma a Roma: 50ennesul balcone di casain hotel avanza l’ipotesi di abuso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Tragedia in provincia di Latina: 48enne trovato morto nella camera dell’hotel, stroncato da alcol e droga - Enric0Chessa : Ghilarza, la tragedia di Peppino Mele: il figlio Efisio non si dà pace, ha perso anche la moglie e un fratello - L'… - bezverhni_irina : RT @Crisi_Clima_It: #Ecuador Le forti piogge si sono protratte in Ecuador per gran parte del mese di marzo. La notte del 27 marzo si è ver… - lacittanews : Una tragedia che lascia sgomenti quella accaduta a Celano, in provincia de L’Aquila: una donna di 35 anni ha perso… - TgrRai : Tragedia in provincia de L'Aquila. Il bimbo è ricoverato in gravi condizioni, la madre è morta sul colpo.… -