Traffico Roma del 02-04-2023 ore 19 | 30

(Di domenica 2 aprile 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara pioggia in queste ore ha aumentato ile gli incidenti a causa di un incidente code nella galleria Giovanni XXIII in direzione Tor di Quinto Salaria sulla tangenziale nella nuova galleria attenzione un veicolo in panne in direzione San Giovanni moderare la velocità al Portuense in via dell’Imbrecciato incidente e possibili rallentamenti sullaFiumicino rallentamenti dalla fiera versoin uscita dal Romics con i treni a disposizione la linea fl1 più tardi dopo le 20 terminaSampdoria all’Olimpico previsto un aumento delcon questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...

La bomba d'acqua si abbatte su, poco dopo le 17.30, e coglie di sorpresa tutti: nel centro della Capitale turisti in fuga in cerca di un riparo mentre ildella città va in tilt.Disagi alaereo oggi 2 aprile, per lo sciopero nazionale e locale del personale della soc. Enav - ... Enav Apt di Bologna e quello del personale Enav diUrbe. Entrambi dalle 13:00 alle 17:...L'arrivo dei vigili e ilin tilt . Cosa è successo. L'uomo stava viaggiando lungo la SS 148 Pontina , dirigendosi verso. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, nella tarda ...

Le strade chiuse e i bus deviati a Roma sabato 1 e domenica 2 aprile RomaToday

Liguria. Si prospetta una nuova giornata da incubo per chi, domani lunedì 3 aprile, si metterà in viaggio sulle autostrade liguri di competenza di Autostrade per l'Italia. Dal bollettino con le previs ...