Traffico Roma del 02-04-2023 ore 18 | 30

(Di domenica 2 aprile 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara ha piovuto intensamente in quest’ultima ora questo In alcune zone diattenzione spostamenti sulle strade in particolare sul lungo il raccordo e tangenziale raccordo anulare dove abbiamo rallentamenti a causa di un incidente nel tratto di carreggiata interna tra lo svincolo della Pisana è il Aurelia in direzione Cassia Flaminia perInvece sul raccordo code nel tratto Porta diA24 rallentato intenso ilnella zona di Castel Sant’Angelo soprattutto sul lungotevere sullaFiumicino lentamente dalla fiera versoin uscita dal Romics in treno ricordiamo che sono a disposizione le corse della linea fl1 e con questo per ora è tutto un ...

La bomba d'acqua si abbatte su, poco dopo le 17.30, e coglie di sorpresa tutti: nel centro della Capitale turisti in fuga in cerca di un riparo mentre ildella città va in tilt.Disagi alaereo oggi 2 aprile, per lo sciopero nazionale e locale del personale della soc. Enav - ... Enav Apt di Bologna e quello del personale Enav diUrbe. Entrambi dalle 13:00 alle 17:...L'arrivo dei vigili e ilin tilt . Cosa è successo. L'uomo stava viaggiando lungo la SS 148 Pontina , dirigendosi verso. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, nella tarda ...

Le strade chiuse e i bus deviati a Roma sabato 1 e domenica 2 aprile

Liguria. Si prospetta una nuova giornata da incubo per chi, domani lunedì 3 aprile, si metterà in viaggio sulle autostrade liguri di competenza di Autostrade per l’Italia. Dal bollettino con le previs ...Il sindaco Rosaria Succurro: "Luogo di ritrovo sicuro, bello e di armonia tra i cittadini, al riparo dal traffico e dallo smog" ...