Traffico Roma del 02-04-2023 ore 16:30 Luceverde Roma da trovati a questo aggiornamento da Simone cercherà Buona domenica pomeriggio e non metto il Traffico di rientro a Roma nella zona Nord a questo si aggiunge il Traffico verso lo stadio di spostamenti per Roma Sampdoria in programma alle 18 all'Olimpico abbiamo rallentamenti sulla viale di Tor di Quinto nella zona di Ponte Milvio Traffico sulla via Flaminia tra il raccordo è corso Francia Metti sulla via trionfale verso la tangenziale e poi sulla tangenziale code altezza Salaria in direzione dello stadio possibili rallentamenti venendo dalla zona Prati e da Lungotevere nelle zone del centro parcheggiare vicino allo stadio a disposizione l'area di Piazzale Clodio e di viale della XVII Olimpiade al Villaggio Olimpico alla fiera di Roma il Romics

