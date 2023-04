Traffico Roma del 02-04-2023 ore 15:30 (Di domenica 2 aprile 2023) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buona domenica pomeriggio scarso complessivamente regolare il Traffico più movimentato in centro in particolare nella zona di Piazza Venezia a causa di una manifestazione una processione religiosa possibile chiusura al Traffico e limitazioni per i mezzi del trasporto pubblico la processione Comunque è in via di conclusione in via Mattia Battistini un incidente all’altezza di via Celli moderare la velocità alle 18 la seria all’Olimpico con Roma-sampdoria modifiche per il Traffico nell’area circostante ricordiamo che per il parcheggio Sono a disposizione le aree di Piazzale Clodio di viale della XVII Olimpiade al Villaggio Olimpico alla fiera di Roma Oggi ultimo giorno con il Romics nelle prossime ore possibile un aumento del Traffico ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 aprile 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buona domenica pomeriggio scarso complessivamente regolare ilpiù movimentato in centro in particolare nella zona di Piazza Venezia a causa di una manifestazione una processione religiosa possibile chiusura ale limitazioni per i mezzi del trasporto pubblico la processione Comunque è in via di conclusione in via Mattia Battistini un incidente all’altezza di via Celli moderare la velocità alle 18 la seria all’Olimpico con-sampdoria modifiche per ilnell’area circostante ricordiamo che per il parcheggio Sono a disposizione le aree di Piazzale Clodio di viale della XVII Olimpiade al Villaggio Olimpico alla fiera diOggi ultimo giorno con il Romics nelle prossime ore possibile un aumento del...

