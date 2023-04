Traffico Roma del 02-04-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 aprile 2023) Luceverdebene trovati all’ascolto non molte le novità e non molto anche ilregistrato in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare e consolari alle 9:30 parte la Run for autism a una corsa su strada di 10 km su un circuito che partirà e finirà in Piazza della Bocca della Verità che vedrà impegnato nel tragitto sportivo diverse strade del centro storico capitolino Per quanto riguarda il trasporto pubblico Atac informa che durante lo svolgimento dell’evento dalle ore 7 Sono già arrivate diverse linee non si esclude qualche disagio per ila Pietralata in pieno svolgimento un’altra manifestazione podistica vivicittà con partenza e arrivo in via dell’Acqua Marcia ogni percorso che si snoderà lungo via di Pietralata via Nomentana via di Montesacro ed altre vie quella ...