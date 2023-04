Traffico Roma del 02-04-2023 ore 07:30 (Di domenica 2 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno e buona domenica dalla redazione tutto tranquillo al momento sulla rete viaria della città metropolitana di Roma nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare e consolari programma questa mattina la Run for autism gara podistica di 10 km con partenza e arrivo in Piazza della Bocca della Verità dalle ore 9:30 fino alle 11:30 il percorso di gara a coprire alcune centrali della città come Piazza Venezia via dei Fori Imperiali via Cavour piazzale di Porta Capena e ritorno su Piazza Bocca della Verità già dalle ore 7 Sono deviati diverse linee bus di zona non si esclude qualche disagio per il fine è una notizia che riguarda il meteo attese piogge durante la giornata di oggi anche a carattere di rovescio o temporale la protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico le ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazione tutto tranquillo al momento sulla rete viaria della città metropolitana dinessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare e consolari programma questa mattina la Run for autism gara podistica di 10 km con partenza e arrivo in Piazza della Bocca della Verità dalle ore 9:30 fino alle 11:30 il percorso di gara a coprire alcune centrali della città come Piazza Venezia via dei Fori Imperiali via Cavour piazzale di Porta Capena e ritorno su Piazza Bocca della Verità già dalle ore 7 Sono deviati diverse linee bus di zona non si esclude qualche disagio per il fine è una notizia che riguarda il meteo attese piogge durante la giornata di oggi anche a carattere di rovescio o temporale la protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico le ...

