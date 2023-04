Tracollo Leicester | è penultimo in Premier Addio a Rodgers | è caccia al nuovo manager

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) È terminata dopo quattro anni l’avventura di Brendansulla panchina del. Fatale al tecnico ex Liverpool la sconfitta 2-1 nel match diLeague maturata ieri, sabato 1° aprile, contro il Crystal Palace., che era in carica dalla fine di febbraio del 2019, paga una striscia negativa fatta di un pareggio e cinque sconfitte nelle ultime sei gare di campionato, cui si somma l’eliminazione dalla FA Cup per mano del Blacknurn. Risultati che hanno portato il club ad essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. Attualmente il, vincitore dellanel 2016 con Claudio Ranieri alla guida, ècon due punti di vantaggio sul Southampton ultimo e uno di ritardo dal Leeds quartultimo. Non si tratta in ogni caso di esonero: ...