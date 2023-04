Tottenham, Levy mette il veto al ritorno di Pochettino in panchina (Di domenica 2 aprile 2023) Non sarà Mauricio Pochettino il tecnico del Tottenham dopo l’esonero di Conte: il presidente degli Spurs mette il veto Non ci sarà il ritorno di Mauricio Pochettino al Tottenham, a mettere il veto al tecnico argentino è stato il presidente degli Spurs, Daniel Levy. Secondo quanto riportato dal Sunday Star, il numero uno della squadra avrebbe espressamente detto di no a questa proposta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Non sarà Mauricioil tecnico deldopo l’esonero di Conte: il presidente degli SpursilNon ci sarà ildi Mauricioal, are ilal tecnico argentino è stato il presidente degli Spurs, Daniel. Secondo quanto riportato dal Sunday Star, il numero uno della squadra avrebbe espressamente detto di no a questa proposta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

