Tornado negli USA, colpiti 6 Stati: almeno 25 morti (Di domenica 2 aprile 2023) Sono 25 le vittime dei Tornado che nelle scorse ore hanno devastato il Midwest e il Sud degli Stati Uniti, le autorità temono che il bilancio possa aumentare. Lo riporta Sky news Usa. Nove dei morti sono Stati recuperati nella contea di McNairy, nel sud-ovest del Tennessee. Altri cinque nelle contee di Cross e Pulaski in Arkansas, quattro nelle contee di Boone e Crawford in Illinois, tre nella contea di Sullivan, in Indiana, uno nella contea di Pontotac, nel Mississippi, uno nella contea di Madison, in Alabama e uno nella contea di Tipton, nel Tennessee. Il National Weather Service ha affermato che la devastazione è così diffusa che ci vorranno giorni per raggiungere tutte le aree colpite e verificare se ci sono state altre vittime o meno. Il sindaco di Little Rock, la capitale dell’Arkansas, ha affermato che più di ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) Sono 25 le vittime deiche nelle scorse ore hanno devastato il Midwest e il Sud degliUniti, le autorità temono che il bilancio possa aumentare. Lo riporta Sky news Usa. Nove deisonorecuperati nella contea di McNairy, nel sud-ovest del Tennessee. Altri cinque nelle contee di Cross e Pulaski in Arkansas, quattro nelle contee di Boone e Crawford in Illinois, tre nella contea di Sullivan, in Indiana, uno nella contea di Pontotac, nel Mississippi, uno nella contea di Madison, in Alabama e uno nella contea di Tipton, nel Tennessee. Il National Weather Service ha affermato che la devastazione è così diffusa che ci vorranno giorni per raggiungere tutte le aree colpite e verificare se ci sono state altre vittime o meno. Il sindaco di Little Rock, la capitale dell’Arkansas, ha affermato che più di ...

Usa, vittime dei tornado salgono a 26 8.43 Usa, vittime dei tornado salgono a 26 Si aggrava negli Usa il bilancio delle vittime dei tornado che hanno investito il Midwest. Il numero dei morti è salito a 26. La furia delle tempeste ha distrutto abitazioni e ... Tornado negli USA, le vittime salgono a 21 - blue News salito a 21 il numero delle vittime dei tornado che hanno devastato nelle ultime ore il Midwest e il Sud degli Stati Uniti dopo che altre tre persone sono morte nel crollo del tetto di un teatro in Illinois durante un concerto metal. Lo ... Usa, decine di tornado: almeno 17 morti ...segnalati oltre 50 tornado in almeno 7 stati, tra cui l' Arkansas , dove sono stati registrati cinque morti, 4 nella cittadina di Wynne e una a North Little Rock. Decine i feriti ricoverati negli ... 8.43 Usa, vittime deisalgono a 26 Si aggravaUsa il bilancio delle vittime deiche hanno investito il Midwest. Il numero dei morti è salito a 26. La furia delle tempeste ha distrutto abitazioni e ...salito a 21 il numero delle vittime deiche hanno devastato nelle ultime ore il Midwest e il Sud degli Stati Uniti dopo che altre tre persone sono morte nel crollo del tetto di un teatro in Illinois durante un concerto metal. Lo ......segnalati oltre 50in almeno 7 stati, tra cui l' Arkansas , dove sono stati registrati cinque morti, 4 nella cittadina di Wynne e una a North Little Rock. Decine i feriti ricoverati... Tornado negli Usa, almeno 21 vittime nel Midwest e nel Sud TGCOM Tornado negli USA, stato d'emergenza: sale il numero dei morti Sabato 1 aprile un'ampia area del Midwest e del Sud degli Stati Uniti è stata colpita da un tornado mortale, documentato e accertato. Danni ...