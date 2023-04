Torino, novità sul futuro di Vlasic: granata spiazzati! (Di domenica 2 aprile 2023) Diversi al momento i dubbi legati alle possibilità di riscatto di Nikola Vlasic, con un futuro che sembrerebbe ora in balìa delle ultime partite mancanti. A minare il futuro in granata di Vlasic, tuttavia, ci sarebbero soprattutto le cifre richieste dal West Ham, da considerarsi al momento come decisamente eccessive per il Torino. Con esordio incredibile con cui ha segnato questa stagione, il croato non avrebbe mantenuto gli alti livelli della scorsa stagione. Vlaši?, Torino Torino, cifre eccessive per il riscatto di Juric: quanto chiede il West Ham Un giocatore, il classe ’97, su cui Juric deve in ogni caso riporre una non indifferente fiducia, lasciando buoni margini per il suo riscatto. Nonostante il momento difficile, il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 2 aprile 2023) Diversi al momento i dubbi legati alle possibilità di riscatto di Nikola, con unche sembrerebbe ora in balìa delle ultime partite mancanti. A minare ilindi, tuttavia, ci sarebbero soprattutto le cifre richieste dal West Ham, da considerarsi al momento come decisamente eccessive per il. Con esordio incredibile con cui ha segnato questa stagione, il croato non avrebbe mantenuto gli alti livelli della scorsa stagione. Vlaši?,, cifre eccessive per il riscatto di Juric: quanto chiede il West Ham Un giocatore, il classe ’97, su cui Juric deve in ogni caso riporre una non indifferente fiducia, lasciando buoni margini per il suo riscatto. Nonostante il momento difficile, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Torino, novità sul futuro di Vlasic: granata spiazzati! - manuel51368812 : BUON FINE SETTIMANA A TUTTI VOI CArissimi amici e amiche mie buona domenica delle palme domenica che precede la san… - illubot3 : Torino Comics 2023: novità piccanti per gli amanti dei fumetti - My Red Carpet: - SilberMusicFeed : ULTRASONICA - Spazio211 Torino: giovedì 01 aprile arrivano in concerto i Mutonia + Pellerossa e Wood Gast in apertu… - IcrewplayL : Salone del Libro di Torino: altre novità in arrivo -