Torino | Juric | 'Si è parlato tanto del mio futuro ma la verità è una sola'

"Vogliamo che torni ad essere per noi determinante come nella prima parte della stagione. I giocatori non sono delle macchine - le sensazioni sono positive, dobbiamo spingere per fare un gran finale ma senza guardare la classifica": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della trasferta contro il Sassuolo. Alla vigilia di Sassuolo-Torino, il tecnico Ivan Juric ha presentato così la partita in conferenza stampa: 'Penso che il Sassuolo abbia giocatori di grande qualità, sono una squadra che a ogni minimo errore ti castiga'

Juric pre Sassuolo-Torino: “Il futuro non è un tema, d’accordo col presidente” Toro News

"Vorrei affrontare le ultime partite con lo spirito di provare a vincerle tutte: le sensazioni sono positive, dobbiamo spingere per fare un gran finale ma senza guardare la classifica": così il tecnico del Torino Ivan Juric. I risultati delle avversarie nella corsa a un posto in Europa condizionano, ma il tecnico croato ha fiducia.