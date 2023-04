Torino | Juric | «Sassuolo bravo in attacco Vi spiego come stanno gli infortunati»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 aprile 2023) Ivan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ilin Serie A Ivan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia.– «Hanno giocatori di qualità, quando si sono ritrovati tutti dopo gli infortuni ti possono punire ad ogni errori. Hanno qualità ine nel tiro».– «Karamoh ha preso una botta al polpaccio, non è andataci aspettavamo. Si è creato un edema che gli impedisce di lavorare bene. Ilic ha una distorsione alla caviglia e Aina. Miranchuk e Lazaro sono rientrati, l’esterno sta sorprendentemente bene: ha lavorato tantissimo, è già in condizione per giocare. Vieira non riesce a recuperare il suo problema: ...