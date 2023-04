TOP10 DELLA SETTIMANA | MALTA-ITALIA AL PRIMO POSTO | SEGUONO LE SERIE RAI

(Di domenica 2 aprile 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 26 a sabato 1 aprile 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai16.468.000 #2 Rai1 Un Passo dal Cielo 4.656.000 #3 Rai1 Resta Con Me 3.864.000 #4 Canale 5 Amici di Maria De Filippi 3.831.000 #5 Rai1 Imma Tataranni 3.668.000 #6 Rai1 I Cacciatori del Cielo 3.447.000 #7 Canale 5 Grande Fratello Vip 2.867.000 #8 Rai1 Benedetta Primavera 2.648.000 #9 Canale5 Felicissima Sera: All Inclusive 2.540.000 #10 Canale 5 Lo Show dei Record 2.285.000

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robi85937355 : RT @VaneGenevieve: Già vedo gente che dall’altro della propria esperienza scrive che #Sinner non sia ancora pronto. Nessuno gliel’ha regala… - VaneGenevieve : Già vedo gente che dall’altro della propria esperienza scrive che #Sinner non sia ancora pronto. Nessuno gliel’ha r… - Rugbymeet : #Top10: sorpasso del Colorno, vince anche Valorugby Risultati e classifica della 16° di Peroni Top10 - bubinoblog : TOP10 DELLA SETTIMANA: MALTA-ITALIA AL PRIMO POSTO, SEGUONO LE SERIE DI RAI FICTION - ildotTv : #FORMULA1?? | Quattro partenze, Safety Car, bandiere rosse, incidenti e una penalità. Ecco tutto il rocambolesco wee… -

Ennesima sconfitta di misura per i bianconeri, che hanno dato ennesima prova del valoresquadra costringendo a sudare le classiche sette camicie alla terza forza del Peroni, uscita ...... al Battaglini sono quasi 70 i punti rifilati agli universitari del CUS Torino, con dieci mete mandate a referto per la riconquistaleadership solitaria davanti al Petrarca Rugby ora staccato ...18.40 - Laclassifica iridata dopo la Sprint di Termas de Rio Hondo: 1. Bagnaia 41 2. Vinales 28 3. Bezzecchi 27 4. Binder 22 5. Alex Marquez 17 6. Zarco 15 7. Miller 15 8. Aleix ...

F1, Yuki Tsunoda: "Prima top10 della stagione, un risultato importante" OA Sport

Gabriele Dri | Finalmente Hocevar, ma che beffa per Sanchez. La NASCAR purtroppo è anche questo, un pilota che domina per tutta la gara tranne quattro giri ed ...Termas de Rio Hondo è una pista destinata a rimanere nel cuore di Marco Bezzecchi. Nel 2018 la sua prima vittoria nel Mondiale, in Moto3, è arrivata proprio in Argentina, ma quello di oggi è un tragua ...