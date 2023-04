Tommy Emmanuel e Mike Dawes, le foto del concerto all’Auditorium parco della Musica di Roma (Di domenica 2 aprile 2023) Tommy Emmanuel è ritornato in Italia per un unico concerto nella Penisola tenutosi alla Sala Sinopoli dell’Auditorium parco della Musica Ennio Morricone lo scorso 30 marzo. Prima del musicista di Muswellbrook, sul palco della venue capitolina è stato calcato dal dal giovane virtuoso britannico della chitarra acustica Mike Dawes, che ha aperto lo show, con il quale Emmanuel incrocia anche la sua sei corde nel nuovo album “Accomplice series Vol. 3”. Ritenuto unanimemente il massimo esponente della chitarra acustica a livello mondiale, ridisegnando e sconvolgendo uno stile chitarristico che, proprio grazie alle sue straordinarie performance live, ha appassionato negli anni non solo i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 aprile 2023)è ritornato in Italia per un uniconella Penisola tenutosi alla Sala Sinopoli dell’AuditoriumEnnio Morricone lo scorso 30 marzo. Prima del musicista di Muswellbrook, sul palcovenue capitolina è stato calcato dal dal giovane virtuoso britannicochitarra acustica, che ha aperto lo show, con il qualeincrocia anche la sua sei corde nel nuovo album “Accomplice series Vol. 3”. Ritenuto unanimemente il massimo esponentechitarra acustica a livello mondiale, ridisegnando e sconvolgendo uno stile chitarristico che, proprio grazie alle sue straordinarie performance live, ha appassionato negli anni non solo i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dj_JoeFlanger : Tommy Emmanuel with special guest Mike Dawes – Live Auditorium Parco della Musica di Roma – Foto gallery di Fabio S… - DannyPhaser : Tommy Emmanuel with special guest Mike Dawes – Live Auditorium Parco della Musica di Roma – Foto gallery di Fabio S… - exhimusic : Tommy Emmanuel with special guest Mike Dawes – Live Auditorium Parco della Musica di Roma – Foto gallery di Fabio S… - rafcapuozzo : @Caputaglia @tommyemmanuel per un attimo ho fantasticato come potrebbe essere una versione fingerstyle di 'Garibald… - Relics_Live : Nuovo articolo: Tommy Emmanuel @ Auditorium Parco della Musica, Roma -