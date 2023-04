Tommaso Zorzi festeggia 28 anni con gli amici: tra gli invitati Blasi e Hunziker. E c’è anche l’ex Stanzani (Di domenica 2 aprile 2023) L’influencer e conduttore Tommaso Zorzi ha festeggiato i suoi 28 anni con una super festa in compagnia dei suoi amici. Il tema dell’evento era “Total black o color flash“, dividendo la tavolata a seconda di quale fazione gli ospiti avrebbero scelto. Tantissimi gli ospiti “vip” all’evento: da Giulia Salemi ad Elettra Lamborghini. Al party c’erano anche Ilary Blasi e Michelle Hunziker che hanno regalato ai fan uno scatto insieme, pubblicato nelle loro storie. Assente giustificata, invece, Aurora Ramazzotti, da pochissimo neo mamma del piccolo Cesare, a cui il festeggiato ha dedicato il suo ultimo post: “Lo zio non vede l’ora di conoscerti”. Ospite inaspettato il ballerino Tommaso Stanzani, ex fidanzato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) L’influencer e conduttorehato i suoi 28con una super festa in compagnia dei suoi. Il tema dell’evento era “Total black o color flash“, dividendo la tavolata a seconda di quale fazione gli ospiti avrebbero scelto. Tantissimi gli ospiti “vip” all’evento: da Giulia Salemi ad Elettra Lamborghini. Al party c’eranoIlarye Michelleche hanno regalato ai fan uno scatto insieme, pubblicato nelle loro storie. Assente giustificata, invece, Aurora Ramazzotti, da pochissimo neo mamma del piccolo Cesare, a cui ilto ha dedicato il suo ultimo post: “Lo zio non vede l’ora di conoscerti”. Ospite inaspettato il ballerino, ex fidanzato ...

