Tiro a volo, Coppa del Mondo Larnaca 2023: il Portogallo chiude il programma di gare vincendo nel Mixed Team di trap

A Larnaca, per l'ultima gara in programma della terza tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a volo, risuona l'inno portoghese. Il merito è stato di Joao Azevedo e Maria Ines Coelho De Barros che si sono aggiudicati la gara di Mixed Team di trap battendo in finale, con lo score di 7-3, a sorpresa, la coppia di Stati Uniti 2 formata da Walton Eller e Alicia Kathleen Gough. Il terzo gradino del podio invece è andato appannaggio della Slovacchia che, con Adrian Drobny e la fortissima Zuzana Stefecekova, è riuscita a battere nuovamente con il punteggio di 7-3 Portogallo 2 (Armelim Filipe Rodrigues e Ana Rita Rodrigues). Alla gara non partecipava alcun binomio italiano. Cala così il sipario su questa ...

